Eerste huwelijk voltrokken in kapel van Wijlegem

“Het is één van de locaties waar officieel huwen sedert juni dit jaar mogelijk is. Het gemeentelijk reglement werd hiervoor aangepast,” licht schepen van Erfgoed, Peter Van Den Haute (N-VA) toe. “Het kadert in ons beleid om ons erfgoed opnieuw ten dienste van de bevolking te stellen. De beschermde kapel, wiens geschiedenis 1.000 jaar teruggaat in de tijd, werd een aantal jaren geleden onder toenmalig minister-president Geert Bourgeois volledig gerestaureerd. Het is één van de mooiste en meest romantische plaatsjes van Zwalm, vandaar dat we er ook voor gezorgd hebben dat hier officieel kan worden gehuwd. Volgende week staat er hier trouwens alweer een huwelijk gepland. Wie de kapel willen huren voor een event of viering kan altijd contact opnemen met de gemeente", besluit de schepen.