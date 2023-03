Eerste avond van de Zwalmse ondernemer in alle opzichten groot succes

Als ‘keynote’ spreker kon het bestuur niemand minder dan de internationaal veel gevraagde technologie-ondernemer Peter Hinssen strikken. “Sinds het prille begin van de digitale technologieontwikkeling is Peter Hinssen als ondernemer ‘startups’ beginnen vormen in Sillicon Valley, Californië. Maar hij geniet vooral bekendheid omwille van zijn boeken over het onderwerp en zijn lezingen overal in de wereld. Hij gaf in ‘zijn’ Zwalm een bijzonder gesmaakte uiteenzetting over de invloed van de digitalisering en de technologie op het ondernemen, maar uiteindelijk ook op onze samenleving. Het publiek was er van overtuigd: we staan nog maar aan het begin van de technologische omwenteling en de impact ervan op ons dagelijks leven", zegt burgemeester Bruno Tuybens (voorZwalm), bevoegd voor lokale economie.