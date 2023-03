Ecologisch herstel van de Zwalm

Mare (12) slaapt zes maanden in boomhut om aandacht te vragen voor kinder­reuma: “De actie moet niet te gemakke­lijk worden”

Zaterdag is het Wereld Kinderreuma Dag. Om de ziekte in de kijker te zetten, zal Mare Van Hove (12) uit Munkzwalm een half jaar in een boomhut slapen. “Een tijdige diagnose kan heel wat leed voorkomen.”