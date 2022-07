Dikkele viert 1.200 jaar bestaan met een dorpsdrink en een geslaagde fotochallenge

De twijfel of het 821 of 822 was heeft te maken met het jaar waarin de Lodewijk de Vrome keizer werd, in opvolging van zijn vader Karel de Grote. Die stierf in 814 maar toen was Lodewijk al een jaar medekeizer met zijn vader. De oorkonde heeft het over acht jaar na aanstelling van de keizer, maar was dat de voorlopige of de definitieve?