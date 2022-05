Dienst toerisme pakt uit met nieuw logo en website

De Zwalmstreek is de ideale plek om tot rust te komen. Pittoreske plekjes in een licht glooiiend landschap dat zich perfect leent tot zachte recreatie. De idyllische dorpskernen, de meanderende Zwalmbeek en de vele molens maken het plaatje compleet. Er zijn tal van gezellige restaurants en cafés en knusse overnachtingsmogelijkheden waar bezoekers rustig kunnen genieten. Het lokaal bestuur zet al deze troeven dan ook graag in de kijker. En daar hoort vanaf nu een fris logo en een nieuwe, uitgebreide website bij.

Naast een nieuwe ‘branding’ maakte het lokaal bestuur ook werk van een nieuwe website. “Voortaan kunnen bezoekers terecht op www.zwalmstreek.be. Ben je op zoek naar een leuke wandeling of fietstocht? Wil je graag weten waar je onderweg een lekker streekbiertje kan proeven of een pittig gerechtje? Zoek je een handig overzicht van alle overnachtingsmogelijkheden in Zwalm? Dan is dit het adres voor een antwoord op al deze vragen. De website wordt nog volledig worden vertaald, zodat we ook buitenlandse bezoekers in enkele klikken wegwijs kunnen maken in de mooie Zwalmstreek", besluit de schepen.