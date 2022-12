De vijf momenten van 2022 van burgemeester Bruno Tuybens

Zwalm2022 loopt naar zijn einde. Samen met de Zwalmse burgemeester Bruno Tuybens blikken we terug op het voorbije jaar. Op persoonlijk vlak is de geboorte van zijn eerste kleindochter hét moment van het jaar. Als burgemeester zijn dit voor hem de vijf momenten van 2022.

1. Begin maart arriveerden de eerste Oekraïense vluchtelingen in Zwalm. Een mama met een zoon. We spraken elkaar via een vertaal-app op de smartphone, zoals we dat nog steeds doen. Toen ik hoorde dat de jongen twee dagen later 10 jaar werd, reed ik naar de winkel en kocht hem een echte voetbal. Voor het eerst in drie dagen stak hij zijn duimpje omhoog en verscheen er een glimlach op zijn gezicht.

2. Het leven is sterk duurder geworden. Onze bevolking behoudt grotendeels haar koopkracht dankzij de indexering van lonen en uitkeringen. Als lokaal bestuur betekent dit wel dat we de komende jaren plots 15% meer uitgaven hebben dan voorzien. Noodgedwongen snoeien we in onze uitgaven, maar niet in ons personeel en in ons sociaal beleid: we blijven de leeflonen voorwaardelijk verhogen. En omgekeerd, waar we ontvangen, blijven de speelpleinwerking en andere bestaande retributies ongewijzigd.

3. Tientallen kinderen werden in september tijdens de Zwalmgames Junior uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven, vooral in groepsverband. Met leuke, creatieve proeven. Een onvergetelijke dag, met jammer genoeg veel regen, maar eentje die ze nog lang zullen herinneren. Volgend jaar zetten we opnieuw in op gemeenschapsbevordering, want ook dat is een kerntaak van ons lokaal bestuur.

4. Er is in Zwalm sterk ingezet op duurzaamheid, klimaat en milieuzorg in 2022: ruim 2.700 gratis extra bomen en struiken werden gepland, regentonnen werden goedkoper aangeboden, we hebben grotere aandacht voor zwerfvuilbestrijding (ook dankzij de Mooimakers!) en waterkwaliteit. Er is ook steun aan de landbouwers, en eindelijk ook een gestructureerd advies van de landbouwers binnen het lokaal beleid.

Na vele jaren van stilstand is er eindelijk ook een beleid voor onze lokale ondernemers: de korte keten-acties van het lokaal bestuur hebben veel succes, we ondersteunen opnieuw de succesvolle eindejaarsactie en we plannen volgend jaar een heus netwerk-evenement, waarbij we alle Zwalmse ondernemers en vrije beroepen samenbrengen. We zaaien dus, als lokaal bestuur. Als het zaaisel kiemt, worden de ondernemers zelf de organisatoren.

