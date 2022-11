De Bolster open cafetaria in voorziening in Zwalm

In de namiddag werden de medewerkers, de cliënten en hun netwerk uitgenodigd in cafetaria Bolstro. ’s Avonds werden de buurtbewoners en andere externen uitgenodigd voor de voorstelling van de naam en het nieuwe logo. Die eer was weggelegd voor cliënte Karen Verschuere en burgemeester Bruno Tuybens. “Deze nieuwe cafetaria is een warm en fijn initiatief waarbij we een plek willen bieden aan het netwerk en de cliënten om elkaar buiten het wonen te kunnen ontmoeten. Daarnaast willen we ook een warme en inclusieve buur zijn en hopen met dit initiatief de buren van De Bolster daar te kunnen ontmoeten”, vertelt algemeen directeur Geert Bonte.