Crowdfunding voor interactief natuurbelevingspad

DENDERSTREEK/VLAAMSE ARDENNEN Van een protes­tants museum tot Villa Madonna: 8 erfgoedsi­tes om te ontdekken tijdens Open Monumenten­dag in de Dender­streek en de Vlaamse Ardennen

Op zondag 11 september vindt de 34ste editie van Open Monumentendag plaats. Tijdens het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen stellen honderden erfgoedsites gratis hun deuren open voor bezoekers. Nog geen idee wat je wil bezoeken? Van het protestants museum in Horebeke tot Villa Madonna in Ronse: wij lijsten acht aanraders op in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen.

7 september