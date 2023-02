Conner Rousseau spreekt op nieuwjaarsreceptie van Vooruit Zwalm

Michelbeke/Gent Fabian en Esmeralda openen Bar Berendries: “Oer-Vlaams biercafé met Mediter­raan­se keuken”

De voorjaarsklassiekers in het wielrennen komen eraan en dat doet de harten van Fabian Martens (36) en Esmeralda Ceka (34) al sneller slaan. Aan het dorpsplein in Michelbeke openen zij Bar Berendries, een café dat helemaal de koers ademt. “Maar we hebben ook nog andere troeven”, maken ze zich sterk. We kijken al eens binnen.