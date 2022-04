Chiro fuift op Chirolicius met dj’s in De Zwalmparel

MAARKEDAL Kaatje Lagae verzamelt op kasseien van Stations­berg alles wat renners er kwijtspe­len: “We bezorgden Kasper Asgreen zijn fietscompu­ter terug, twee dagen later won hij de Ronde”

De Stationsberg in Etikhove is volgens José De Cauwer een rotding. De kasseien liggen er schots en scheef, er zijn diepe putten en onvoorziene wegverzakkingen. Kaatje Lagae (50) woont er met man en drie kinderen sedert 1999. Zij rapen op wat renners en wielertoeristen er verliezen. Drinkbussen meestal, maar soms ook wel eens een fietscomputertje. Dat van Rondewinnaar Kasper Asgreen bijvoorbeeld. Lees ook alles over de Ronde in ons dossier.

31 maart