Brainstormen over het organiseren van dorpenoverschrijdend evenement

Zottegem En plots is de “Zottegem Blues” van Miele uit stations­tun­nel verdwenen: “Laat ons actie voeren, want die tekst moet terugkomen”

Een nieuw laagje verf in de tunnel onder het station van Zottegem veroorzaakt opschudding. Bij de schilderbeurt is immers de tekst van het lied “Zottegem Blues” van de Zottegemse volkszanger Miele verdwenen. “Onaanvaardbaar: we gaan hier maandag actie tegen voeren”, reageert gemeenteraadslid Kurt De Loor.

13 november