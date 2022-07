Marlboroughstraat krijgt nieuwe afsfaltlaag

Munkzwalm Gregory opent hengelwin­kel specifiek voor vliegvis­sers: “Hier geen maden in de koelkast!”

Aan de Zuidlaan in Zwalm heeft Gregory Lattré (43) een winkel van visgerief geopend, die best wel opmerkelijk is: alleen beoefenaars van het zogenaamde “vliegvissen” vinden hier hun gading. “Het is de properste en meest diervriendelijke tak van de hengelsport”, legt Gregory uit.

