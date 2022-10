Bodycams voor politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm

Aalst Griezel­dool­hof, akoestisch concert of mountainbi­ke­t­ocht: dit zijn onze weekend­tips in de Dender­streek en de Vlaamse Ardennen

Ook dit weekend zijn er heel wat leuke dingen te beleven in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek. Of je nu graag alvast in Halloweensferen vertoeft, actief buiten bent of het liever wat rustiger houdt: onze redactie zocht het voor je uit. Dit zijn onze tips voor het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 oktober.

14 oktober