Bijenteam Zwalm bezoekt wisteria-tuinen Kasteel van Beerlegem

Zwalm ROOTS viert een eerste verjaardag: “Helende route voor mensen met burn-out”

Door de jaren heen kruisten reeds vele mensen het pad van Ourobouros in Zwalm, op zoek naar rust, eenvoud of zichzelf. Niet zelden betreft het personen die te kampen hadden met een burn-out. “Zij ondervonden de helende kracht van (werken met) de natuur, kwamen tot rust, gingen opnieuw in verbinding met zichzelf en konden weer verder reizen", vertellen Liesbeth Masco en Sofie De Valck van ROOTS. Samen met hen blikken we terug op hun eerste werkjaar.

28 maart