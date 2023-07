Asbest vrijgekomen bij zware dakbrand in Nederzwalm, woning onbewoonbaar

In de Latemdreef in Nederzwalm is vrijdagnamiddag een zware dakbrand ontstaan aan een vrijstaande woning. Het dak bevatte asbest dat zich verspreidde in de nabije omgeving. “Daarom zal de straat tot 20 uur vanavond afgesloten zijn om de omgeving veilig te kunnen stellen", zegt plaatsvervangend burgemeester Patrick Moreels.