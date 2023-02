Amper snelheidscontroles in Zwalm

Zwalm Houtopslag in loods landbouwbe­drijf vat vuur

In een loods van een landbouwbedrijf lang Moldergem in Sint-Denijs-Boekel (Zwalm) is een grote houtopslag in de vlammen opgegaan. Vier brandweerkorpsen kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden.

8 februari