Alice in Wonderland op speelpleinwerking tijdens paasvakantie

“Onze gediplomeerde animatoren zijn maandag gestart om de kinderen onder te dompelen in een betoverende wereld van de sprookjes, waar ze met veel fantasie en een vleugje magie avontuurlijke dagen zullen beleven”, zegt schepen van Jeugd Patrick Moreels (voorZwalm). De opvang is er dagelijks van 7.30 tot 18 uur in De Munk en de Zwalmparel in de Sportlaan in Zwalm. “Het jaarthema bij de speelpleinwerking is sprookjeswereld en deze week staat in het teken van Alice in Wonderland", vult hoofdmonitor Yentl aan.