30.000 euro voor restauratie historische Vereecken orgel: “Daarna gaan we op zoek naar iemand om het orgel te bespelen”

Gent Aanstaande vader scheurt met 160 kilometer per uur naar bevallende vrouw: “Door één geboorte had u meerdere doden op uw geweten kunnen hebben”

Een man die heel binnenkort vader zou worden, haastte zich in allerijl naar zijn bevallende vrouw. Hij scheurde hierbij kilometerslang met een gemiddelde van 158 km/u over de R4. De politierechter had weinig begrip voor zijn uitzonderlijke situatie en trok zijn rijbewijs voor twee maanden in met een boete van 800 euro erbovenop.

1 december