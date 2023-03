24 ton CO²-uitstoot minder per jaar

De verleddingsgraad van de openbare verlichting in Zwalm bedraagt momenteel 39%. “Tegen 2030 zal de volledige openbare verlichting in Zwalm verled zijn en zal er maar liefst 45 ton CO² minder uitgestoten worden dan in 2018. De beslissing van het bestuur om de huidige stookplaats in de sporthal te renoveren levert dan weer een vermindering van CO²-uitstoot van 14.200 kilo per jaar op. En tenslotte zorgt het één uur langer doven van de openbare verlichting - dat eind vorig jaar werd ingevoerd - dan weer voor een CO²-uitstootreductie van 6.000 kilo per jaar. Met deze ingrepen gaan we verder op ons elan om structureel bij te dragen aan een duurzamer en energie-efficiënter Zwalm terwijl we tevens flink besparen op onze energiefactuur", zegt schepen van Milieu en Klimaat Francia Neirinck (voorZwalm/Groen).