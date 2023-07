Dertiger haalt met vier keukenmes­sen uit naar moeder en agenten: “Alles werd zwart voor mijn ogen”

Een 30-jarige man uit Bilzen gaf toe dat hij in november vorig jaar helemaal over de schreef ging, toen hij zijn moeder en enkele agenten aanviel met vier keukenmessen. Hij dreigde er ook mee de woning in brand te steken en zijn vader ‘van boven tot onder open te snijden’. “Een gevolg van kindertrauma,” getuigde de dertiger zelf, die nu opkijkt tegen een stevige straf.