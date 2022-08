“Zo plots, zo onwezenlijk, zo oneerlijk”: Zutendaal rouwt om verongelukte Yaro (19)

ZutendaalKan de fietsoversteekplaats op de Bilzerweg in Zutendaal veiliger? Dat bestudeert de politiezone CARMA in opdracht van burgemeester Ann Schrijvers (ZVP), nadat donderdag de 19-jarige Yaro Vancraybex uit Zutendaal er om het leven kwam. “De bevindingen die hier uitkomen, bespreken we spoedig met het Agentschap Wegen en Verkeer”, belooft Schrijvers.

Het was op donderdagavond omstreeks 17.45 uur dat het dodelijk ongeval op de fietsoversteekplaats op de Bilzerweg plaatsvond. Daarbij werd de 19-jarige Yaro Vancraybex uit Zutendaal door een auto aangereden. De jongen kwam van Zutendaal en wou met zijn koersfiets oversteken aan de brug van het Albertkanaal. De auto kwam vanuit Bilzen en reed in de richting van Zutendaal. Het was op het moment dat de Yaro de weg wilde oversteken, dat hij werd aangereden. De hulpdiensten kwamen nog snel ter plaatse, maar hulp kon niet meer voor hem baten. De jonge wielertoerist overleed.

Quote Voor 2019 was er nog geen oversteek­plaats op de Bilzerweg. Fietsers staken dan op een willekeuri­ge plaats over. De fietsover­steek­plaats is er dus juist gekomen om extra veiligheid te creëren Burgemeester Ann Schrijvers (ZVP)

“Zo plots, zo onwezenlijk, zo oneerlijk. We vergeten je nooit”, schrijft grootvader Yvan Bemong, van de gelijknamige bakkerijen in Dilsen-Stokkem en Maasmechelen, op sociale media. Ook burgemeester Ann Schrijvers reageert ontsteld. “Intriest is dit. Naar aanleiding van dit tragisch ongeluk, bekijken we nu hoe de fietsoversteekplaats op de Bilzerweg veiliger kan. Vandaag werken we daar al met de nodige verkeersborden en zwart-gele palen die verlicht zijn. Verder is de wegmarkering nog in zeer goede staat, en staan er haaientanden die fietsers vragen om eerst te kijken voordat ze oversteken. Maar als het beter kan, laten we de politiezone CARMA graag een advies opstellen. Met dat advies gaan we dan in gesprek met het Agentschap Wegen en Verkeer, die deze gewestweg beheert”, aldus Schrijvers.

Volledig scherm Sinds 2019 telt de Bilzerweg twee fietsoversteekplaatsen. © Bart Borgerhoff

Eerder verkeersongeval

De fietsoversteekplaats zoals de Zutendalenaar ze vandaag kent, is er in de zomer van 2019 bijgekomen. “Daarvoor was er nog geen oversteekplaats en staken fietsers de Bilzerweg op een willekeurige plaats over”, verduidelijkt Schrijvers. “De fietsoversteekplaats is er dus juist gekomen om extra veiligheid te creëren, en dat op hetzelfde moment dat de nabije brug verhoogd en vervangen werd.”

Volledig scherm © Bart Borgerhoff

Kort na die herinrichting vond aan diezelfde oversteekplaats nog één verkeersongeluk plaats. “Zo werd daar in 2019 een fietsster aangereden door een auto”, weet Anne-Katrien Maes van politie CARMA. “De fietsster raakte daarbij licht gewond. Ze werd niet overgebracht naar het ziekenhuis. Daarbovenop vond eerder vandaag (12 augustus 2022, red.) nog een kopstaartaanrijding plaats tussen twee voertuigen op de Bilzerweg, iets verder van de fietsoversteekplaats.

Quote Als gemeente hebben we niet de indruk dat er qua verkeers­vei­lig­heid iets grondig misloopt op deze oversteek­plaats, maar twee verkeerson­ge­val­len zijn er nog steeds twee te veel Burgemeester Ann Schrijvers (ZVP)

“Vandaag telt deze fietsoversteekplaats dus twee geregistreerde verkeersongevallen over drie jaar. Als gemeente hebben we niet de indruk dat er qua verkeersveiligheid iets grondig misloopt op deze oversteekplaats, maar twee verkeersongevallen zijn er nog steeds twee te veel”, benadrukt burgemeester Schrijvers. “In samenspraak met de politie CARMA gaan we daarom na waar er op deze plaats nog verbeterpunten mogelijk zijn. Een verkeersdeskundige van de politie zal dit in de loop van de komende periode onderzoeken. Onze gedachten gaan uit naar de ouders, vrienden en familie van de overledene.”

Volledig scherm © Bart Borgerhoff

