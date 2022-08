Yogawandeling op blote voeten worden vaste waarde bij Lieteberg

Lieteberg directeur Wim Tollenaers is blij met het succes: “De filosofie achter de yogawandeling sluit perfect aan bij onze visie op gezondheid, stilte en natuur. Bovendien wordt er gewandeld buiten de openingsuren, zo geniet je optimaal van de omgeving en is er geen hinder voor de andere bezoekers. We hebben even moeten zoeken naar de juiste doelgroep, maar die heeft snel zijn weg gevonden naar de wandelingen. In overleg met docente Karen hebben we dan ook beslist om er een terugkerend evenement van te maken.”

Uitkijktoren

Yogadocente Karen Schonkeren is al bijna twintig jaar aan de slag met yoga. Voor haar is de samenwerking met Lieteberg een voltreffer: “Yoga is het verbinden van lichaam en geest zodat we ons in balans voelen. Enerzijds gaan we spanningen loslaten en anderzijds krijgen we meer energie. Yoga vergroot de concentratie en kracht en brengt rust en geeft het lichaam een boost. De sessies in de natuur geven een extra, rustgevende dimensie dankzij de natuurgeluiden, kleuren en geuren. Mijn mooiste plekje: er gaat niets boven een zonnegroet boven in de uitkijktoren van Lieteberg. Dat is echt een prachtige locatie.”