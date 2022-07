Wielrenner die hondje Oskar doodreed, heeft zich aangegeven bij politie: baasje neemt intussen advocaat onder de arm

Politie CARMA laat maandag weten een onderzoek te zijn gestart na het ongeval aan het fietspad langs de Noordlaan in Zutendaal. “Zondagavond bood de fietser zich spontaan aan op het commissariaat in Genk om een verklaring hierover af te leggen", zeggen ze bij CARMA. “We waren eerder al ter plaatse geweest. De eigenaar van het hondje kon vrijdagavond nog geen verklaring afleggen en zal op een later tijdstip verhoord worden. We voeren verder onderzoek.”

Na het ongeval was Kör met haar hondje in allerijl naar de dierenarts gereden, maar alle hulp kwam te laat. “Hij verloor bloed uit zijn mond en een paar minuten later was hij dood. We zijn er allemaal kapot van. Ik ging er mee naar de hondenschool, had zijn eten recent nog aangepast en was altijd zo bang om iets verkeerd te doen. Oskar is een hondje van 2,5 kilo en maakte geen schijn van kans tegen zo’n robuuste wielrenner met hoge snelheid.”