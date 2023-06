WEER. Vanochtend kans op helder weer in Zutendaal

45 grinders en rookpijp­jes aangetrof­fen bij controles van lokale politie

Het overlastteam van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft op afgelopen woensdag controle gedaan naar middelen en producten die druggebruik vergemakkelijken of die aanzetten tot druggebruik. Acht winkels werden aan een controle onderworpen waarbij in totaal 45 voorwerpen in beslag genomen werden.