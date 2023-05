WEER. Overwegend bewolkt in Zutendaal vanochtend

Dilsen-Stokkem Voor doodslag veroordeel­de Emrah Taskiran (36) vrijgespro­ken voor aandeel in cannabis­plan­ta­ge: “milieu dat geweld niet schuwde”

In september 2020 werd in een huurwoning aan de Dorpsstraat in Dilsen-Stokkem een grotendeels ontmantelde cannabisplantage aangetroffen. Niet alleen bewoner R. (49) maar ook Emrah Taskiran(36), die in mei vorig jaar voor het Tongerse assisenhof veroordeeld werd voor doodslag op zijn ex-partner Luana Romagnoli, riskeerden daarvoor een stevige celstraf. Taskiran had de sleutel van de huurwoning op zak, maar daarvoor volgde een ‘geloofwaardige’ uitleg.