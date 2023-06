WEER. In Zutendaal heldere ochtend

REPORTAGE. Eén van de enige erkende slacht­plaat­sen voor het Offerfeest ligt in Genk: “We hebben een zwart doek geplaatst zodat de schapen niets van de slachting kunnen zien”

“Goed geregeld hier, je krijgt een berichtje wanneer je schaap aan de beurt is.” Het is druk, maar geen stormloop bij halalslachter Yilmaz Fazli in Sledderlo. Zo’n 500 schapen worden hier vandaag de klok rond geslacht voor het Offerfeest, dat van 28 juni tot 1 juli plaatsvindt. “Dit jaar is het nog rustig, er zijn jaren waarop tot 2.000 dieren moest slachten”, vertelt uitbater Fazli.