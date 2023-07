WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zutendaal vandaag

Na zware tekortko­min­gen in service­flats verhuizen bewoners nog deze week: “Maar voor mijn 96-jarige mama en 99-jarige papa blijft dit een drama”

Geen warme maaltijden, niemand aan de balie en geen reactie op noodoproepen: dat zijn de klachten vanuit de serviceflats van Triamant in Velm bij Sint-Truiden. Intussen is beslist dat enkele bewoners nog deze week kunnen verhuizen naar het psychiatrische ziekenhuis Asster of andere woonzorgcentra. “We zijn op zich blij dat er een oplossing is”, zegt Geert Van Dyck. “Maar bij mijn ouders, beiden een eind in de negentig, komt het nieuws toch hard binnen.” Geert legt uit waarom, burgemeester Ingrid Kempeneers denkt intussen na hoe het verder moet.