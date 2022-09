Voetganger (12) aangereden in Zutendaal

Dilsen-Stokkem “Mijn eerste kookboek tussen Jamie Oliver en Ottolenghi... Ik huilde tranen van geluk”: Limburgse foodblog­ger Soumia verovert Nederland

Het best verkochte kookboek in Nederland? Die eer was eens niét weggelegd voor Jamie Oliver of Yotam Ottolenghi, maar wél voor de Limburgse Soumia Aattauoi (31). Haar ‘Keuken van Sou’ verwent de lezers met gerechten uit alle hoeken van de wereld, afgestemd op je gevoel. “Ik zei nog tegen mijn man: ‘knijp mij alsjeblieft, ik kan niet geloven dat dit echt is’”, lacht Soumia.

20 september