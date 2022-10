Vijftiger belaagt en bedreigt ex dat hij ‘alles in de fik komt steken’: 18 maanden cel

De man had een kortstondige relatie met het slachtoffer maar kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij bestookte zijn ex met dreigberichten en bleef opdagen aan haar woning. Op 4 februari escaleerde de situatie en belde de vrouw de politie. “Kom naar onder of ik kom naar boven en sla de deur in met een hamer van 5 kilogram. Ik geef je 10 minuten de tijd. Bel de politie of het leger, ik kom alles in de fik steken”, dreigde hij.