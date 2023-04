Vader (58) en zoon (29) demonstreren illegale wapens in 30 YouTubefilmpjes: “Nabij wandelgebied? We letten goed op, hoor”

‘Slapen in ‘t veld’ langs bloeiende fruitbomen: BelOrta Bloesembar en CamperDe­luxe pakken uit met exclusief concept

Na een wandeling of fietstocht door de bloesems en een hapje en een drankje bij BelOrta Bloesembar in Velm kan je voortaan ook de nacht doorbrengen in het veld, tussen de bloesems. BelOrta Bloesembar slaat daarvoor de handen in elkaar met CamperDeluxe on tour. De camper van het Zepperse bedrijf staat tot zondag 14 mei opgesteld aan de bloesembar om met alle luxe, maar ook in alle rust te blijven slapen tussen de bloesems.