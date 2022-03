Speel jij graag gezelschapsspelletjes? Kom dan zeker naar de spelletjesavond in Zutendaal

Heb jij zin om dit weekend te genieten van een avond vol leuke gezelschapsspelletjes en wil je graag nieuwe mensen leren kennen? Kom dan zeker naar de spelletjesavond bij vvw Zutendaal. Iedereen is welkom op de spellenavond om gezellig in groep te spelen of om andere individuen uit te dagen voor je partijtje van je favoriete gezelschapsspel. Tijdens deze spellenavond krijg je zowel de kans om klassieke spelletjes te spelen zoals schaken, Scrabble, Rummikub,... als de kans om meer geavaceerde spelletjes te spelen zoals Catan, Risk en nog andere strategische spellen. Je kan kiezen om samen met andere mensen een spelgroep te vormen of om je aan te sluiten bij een groep die al gevormd is. Zo geniet je niet alleen van een avond vol leuke spelletjes, maar leer je ook nog eens nieuwe mensen kennen. De spellenavond gaat door op zaterdag 19 maart vanaf 19u bij vvw Zutendaal op Snellerveldstraat 10 in Zutendaal. Meer informatie over de spellenavond in Zutendaal vind je hier.