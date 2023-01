Seksfeestjes, renovatie aan eigen huis, een nieuwe tuinafsluiting: Michel Dylst (68) gebruikte zuurverdiende centen van ex-mijnwerkers voor eigen luxeleven

Hasselt/Diepenbeek/Leuven “Zo’n diervrien­de­lij­ke boulet en curryworst smaken héérlijk”: deze onderne­mers serveren je weldra vegan frituurs­nacks

Liefhebber van een lekkere frituursnack en tegelijkertijd vegan? Dan blijf je nu wat op je honger zitten. Dat kan beter: nog eind deze maand staat er bij Björn Wolfs (39) van frituur Lutselus in Diepenbeek een gloednieuwe vegan foodtruck. En ook Tekla Vancleynenbreugel (29) en chef-kok Yolan Bamps (32) van het succesvolle restaurant Lento in Hasselt en Antwerpen openen een vegan frituur in Leuven. “Van vegan stoofvlees tot vol-au-vent: we zullen alles zelf produceren.”

12 januari