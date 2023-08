Wim Dries laat drie auto’s in maand tijd in beslag nemen: “Bewust uitlaat doen knallen is storend”

In de maand juli zijn in Genk reeds drie voertuigen bestuurlijk in beslag genomen op vraag van burgemeester Wim Dries. Vorige week werd in de Dieplaan een voertuig in beslag genomen dat bewust geluidsoverlast veroorzaakte.