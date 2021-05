Ook zoekactie met helikopter in Zutendaal: Conings blijft spoorloos, Verlinden: "Geen signalen dat dreiging verdwenen is”

Dilsen-Stokkem Uitbater drugslab in Elen krijgt zeven jaar cel: 100.000 euro winst verbeurd­ver­klaard

28 mei Een hardleerse Nederlander uit Kinrooi (38) is veroordeeld tot zeven jaar cel omdat hij in januari en februari vorig jaar een speedlabo opzette in een loods in Elen. Ook de verhuurder van de loods (37) en twee kompanen kregen 4 en 5 jaar cel. “Ze aarzelden niet om druk uit te oefenen om te vermijden dat er zou ‘gepraat’ worden.”