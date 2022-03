Man riskeert twee jaar cel omdat hij thuisverpleegster en OCMW-medewerkster belaagt

Genk Genkse rapper Tiewai lost vandaag nieuw album

De iconische Genkse rapper Tiewai lanceert vandaag zijn nieuwe album ‘Stickies & Samples II’. Het is een vervolg op het gelijknamige album dat in 2020 uitkwam. In april stelt hij zijn nieuwe plaat voor in de Hasseltse MOD. De talentvolle Genkenaar werkte al samen met Zwangere Guy en speelt in maart zijn voorprogramma in de AB.

