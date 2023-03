Man en vrouw komen om het leven na appartementsbrand in Zutendaal

FUTSAL EERSTE NATIONALE Pibo Bilzen wint degradatie­du­el tegen Moeskroen en blijft in eerste nationale. Sven Sleypen volgt Carmelo Nieddu op als coach: “Dik verdiende zege”

PIBO Bilzen blijft in de eerste nationale van het het Futsal. In het rechtstreeks degradatieduel tegen concurrent Moeskroen, won Pibo woensdagavond voor een bomvolle sporthal de Kimpel met overtuigende 8-2 cijfers. In de absolute slotfase werden nog drie Moeskroenspelers uitgesloten en werd het duel enkele seconden voor tijd afgefloten. “Met de hulp van meerdere nieuwkomers en een niet-aflatende inzet hebben we in de terugronde onze tweede adem gevonden en tegen alle concurrenten gewonnen. Het behoud is dan ook dubbel en dik verdiend”, genoot PIBO’s spelverdeler Sven Sleypen na afloop. Volgend seizoen volgt diezelfde Sven Sleypen huidig coach Carmelo Nieddu op als nieuwe T1.