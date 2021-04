Lourdesgrot in Zutendaal gaat mee met haar tijd: parochie regelt wifi om vieringen te livestreamen

“De parochiale werking van Wiemesmeer heeft het huisnummer ongeveer een maand geleden aangevraagd”, vertelt Matty Coninx (ZVP), eerste schepen van Zutendaal. “Het is voorgekomen op het schepencollege en we hebben het uiteraard goedgekeurd. Dat huisnummer dient dan ook niet om een brievenbus te installeren, maar het zou nodig zijn om een internetverbinding te voorzien.”

Geen heilig getal

Dat bevestigt ook Jos Hendrikx, voorzitter van het Grotcomité die nauw in contact staat met de parochie. “In oktober hebben we bij Telenet aangeklopt om wifi te regelen. Daar kregen we dus te horen dat een huisnummer nodig was. Het is nummer 65 geworden. Of ik het jammer vind dat het geen heilig getal is? Nee, hoor (lacht). We hadden het gewoon nodig.”

“Uiteindelijk bleek dat we eerst zelf een kabel van zo’n zestig meter langs de weg moesten leggen tot aan een ander huis. Dat was natuurlijk niet mogelijk, dus hebben we gepolst bij Proximus. Woensdag zou de installatie van het wifikastje al plaatsvinden.”

Quote De pastoor heeft al eerder geprobeerd om de vieringen te livestrea­men met 4G, maar dan viel de verbinding regelmatig weg Jos Hendrikx van het Grotcomité

En dat is goed nieuws, “want vanaf 9 mei willen we de erediensten livestreamen. We mogen vijftig aanwezigen toelaten, de rest kan dan online volgen. Weet je, de pastoor heeft in tijden van corona al geprobeerd om de vieringen te livestreamen met 4G. Maar het gsm-signaal is hier niet altijd even goed en dan viel de verbinding regelmatig weg.”

Niet ideaal dus, maar binnenkort komt er verandering in. “Of er veel mensen zullen kijken? Dat weet ik eigenlijk niet. Het aantal aanwezigen bedraagt hier in ‘normale tijden’ doorgaans driehonderd mensen en loopt soms zelfs op tot negenhonderd mensen.” Personen uit Zutendaal zelf, maar ook uit buurgemeenten als Lanaken en Genk zijn dan van de partij. “En voornamelijk ouderen. Ik vermoed dat de jongere garde wel zal helpen om die livestream op te zetten.”

Eerste kennismaking

De parochie van Zutendaal zal eucharistievieringen houden op zaterdagen. Het dekenaat van Genk komt aan de beurt op zondagen. Nu blijft de vraag of de bezoekers aan het bedevaartsoord ook daadwerkelijk zullen volgen. “We hebben nog nooit een misviering bijgewoond aan de Grot van Wiemesmeer, maar we gaan zéker kijken online”, klinkt het bij Roselien Gerets (71) en Gerard Beckers (73) uit Rekem (Lanaken). Het bedevaartsoord is dan ook een bijzondere plek voor het echtpaar. “We komen hier al veertig jaar, en de laatste vier jaar proberen we toch om de zes weken een bezoekje te brengen aan de Lourdesgrot. Roselien lijdt dan ook al vier jaar aan kanker. Ze komt net van het ziekenhuis, en we gaan hier een kaarsje aansteken. Dat biedt toch wat hoop en goede moed.”

Ook Angela Abbruzese (49) uit Waterschei (Genk) is hier regelmatig te vinden. “Ik kom hier vandaag van het zonnetje genieten. Het is vlakbij en ik werk normaal in de horeca, dus ik heb nu wel even tijd. Of ik al eens een viering heb bijgewoond? Dat niet, maar ik ga zeker eens kijken naar de livestream. Het lijkt me wel fijn om zo’n viering voor de eerste keer online te kunnen volgen.”

