Lokaal bestuur van Zutendaal waarschuwt voor phishing-mails

Het gaat hierbij om een poging tot phishing. Doordat het lokaal bestuur snel van de valse mails op de hoogte was, zijn de diensten van Zutendaal direct overgegaan tot actie. Samen met de ICT-dienst werden er extra maatregelen genomen voor de beveiliging. De valse mails zien er echter zeer geloofwaardig uit, waardoor vele inwoners geneigd zullen zijn erop te klikken. Daarom vraagt de gemeente om de komende dagen waakzaam te blijven. Ontvang je een e-mail van Zutendaal en twijfel je of die echt is? Neem dan zeker contact op met de gemeente via dit mailadres informatie@zutendaal.be of via dit nummer 089 62 94 20. Meer informatie vind je hier.