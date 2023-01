Jongeman (24) overleden tijdens nieuwjaarsfeest in Zutendaal

Rekem Rekemnaar Axl Bijnens (18) wint finale van Bake Off Vlaanderen: “Overwin­ning gevierd met cocktails en champagne”

Wenen van ontlading, dat was de reactie van Axl Bijnens (18) toen hij te horen kreeg dat hij de winnaar was van Bake Off Vlaanderen. Tijdens het tv-programma van Play4 nemen verschillende amateurbakkers het tegen elkaar op. “Het lekkerste dat je hebt gemaakt en een festijn in de mond”, sprak de jury tijdens finale van de bakwedstrijd over de baksels van Axl. En dus gaat de felbegeerde trofee naar Rekem. Maar wat staat de 18-jarige jongeman nu nog te wachten?

