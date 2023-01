Jongeman (24) overleden tijdens nieuwjaarsfeest in Zutendaal: “Zo'n vrolijke, goedlachse kerel”

Traditiegetrouw vond in Zutendaal het Feest van de Vurige Hoop plaats, een nieuwjaarsreceptie voor alle bewoners van de gemeente. Die gaat tot 23 uur door op het Vijverplein, om daarna verder te feesten tot in de vroege uurtjes in jeugdhuis De Kaller. Maar daar in de Schoolstraat liep het rond middernacht mis toen Bo Gilissen (24) na een val overleed.

Rechttrekken

“Tragisch nieuws”

Volgens burgemeester Ann Schrijvers (ZVP) was hij een bijzonder geliefde jongeman in Zutendaal . “Hij was regelmatig aanwezig in het jeugdhuis en had er ook veel vrienden. De politiediensten lieten me weten dat de studenten verpleegkunde zeer goed gereanimeerd hebben. Het raakt me als burgemeester dat de andere aanwezigen zo goed hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen en spontaan actie hebben ondernomen. Maar zijn overlijden blijft heel tragisch nieuws, het slaat echt in als een bom in onze gemeente.”