“Joden gedemoniseerd, pak van de Ku Klux Klan en verboden wapen”: koppel riskeert celstraf voor racistische posts

Bende riskeert tot drie jaar cel voor grootscha­li­ge drugshan­del: “Slechte pad bewandeld, maar intussen tot inzicht gekomen”

De negen kompanen uit Genk en Bree zetten via een netwerk van dealers en ‘bovendealers’ naar verluidt een grootschalige verkoop op van cocaïne, cannabis, ketamine, XTC en LSD. Die handel liep jarenlang vlot, tot hoofdbeklaagde T. (28) in januari 2021 tijdens een verkeerscontrole met meer dan 5.200 euro cash geld betrapt werd. Al snel bleek dat er meer aan de hand was.