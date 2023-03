Inbrekers roven kassa leeg in Zutendaal

Luxe Oriënt Expres­strein waarbij je vlot 5.000 euro per ritje betaalt, doorkruist Limburg

Wie deze namiddag in het station van Hasselt stond te wachten op de trein, moest even in de ogen wrijven om 16.44 uur. Op perron 3 passeerde plots de Venice Simplon-Oriënt-Express, de Rolls Royce onder de treinen. De gerestaureerde luxetrein uit 1920 rijdt normaal van Londen via Parijs naar Venetië en Istanbul, maar doorkruiste vandaag de provincie Limburg.