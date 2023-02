HUIZENJACHT. Zutendaal, ‘het groene snoepje’ van Vlaanderen: “Appartement met twee slaapkamers kost snel meer dan 300.000 euro... Maar wát is het hier mooi”

Lanaken Zaat Hermenieke Jus te Nève blaast er al 44 jaar naast

In 1979 werden de eerste contacten gelegd voor de oprichting van een Zaat Hermenieke. Dat gebeurde, zoals het hoort, bij Lewieke aan de toog van Jeugdhuis Apollo. Muziek spelen is handig, maar drinken blijkt een must. Want een Zaat Hermenieke trekt immers van kroeg tot kroeg, zorgt er voor ambiance en wordt betaald met bier.

10 februari