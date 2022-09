Gewezen schepen en oprichter N-VA Zutendaal Harry Vanherf overleden op 83-jarige leeftijd: “Bijzonder gewaardeerd als mens”

Zutendaal Gewezen schepen en oprichter N-VA Zutendaal Harry Vanherf overleden

Harry Vanherf, gewezen schepen van onder meer financiën en leefmilieu in Zutendaal, overleed op 31 augustus op 83-jarige leeftijd. Hij was de stichter van Volksunie en later N-VA Zutendaal, en richtte het lokale kartel Zutendaalse Volkspartij (ZVP) mee op. Harry was jarenlang voorzitter van de Zutendaalse N-VA en zetelde van 1985 tot 2018 in de gemeenteraad. De laatste 6 jaar, tussen 2012 en 2018, was hij schepen.

2 september