Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zutendaal vandaag

3 campussen van Jessa Ziekenhuis worden onderge­bracht op Salvator Plus site. Kostprijs: 500 miljoen euro

Jessa wil op de Salvator Plus Site in Hasselt een nieuw zorgpark bouwen. De drie campussen van Jessa zullen er worden ondergebracht in een nieuwe eenheidscampus omgeven door een groene parkomgeving. De inrichting van de site op Salvator Plus, is ondertussen al grotendeels uitgetekend. Het autovrije park dat het ziekenhuis omarmt zal daarbij een blikvanger worden en een absolute meerwaarde vormen voor Hasselt. Ook zal er plaats zijn voor een zorgcampus waar studenten in de zorg opleidingen kunnen volgen.