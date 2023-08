Hij zong Rocco Granata’s ‘Marina’ voor de paus en heeft een hart voor de minderbe­deel­den: Genkse Gianluca Loperfido (33) wordt priester

Voor de eerste keer in acht jaar krijgt Limburg er een nieuwe priester bij: Gianluca Loperfido (33) wordt volgende week dinsdag tot priester gewijd in de Sint-Martinuskerk in Genk. “Elke avond bereidde ik een maaltijd voor een dakloze voor. Toen kreeg ik mijn roeping.”