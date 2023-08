Getuigen reageren op steekpar­tij op kermis in Sint-Trui­den: “We zagen hem hier neervallen”

Wat het begin had moeten zijn van jaarlijkse festiviteiten, eindigde op de kermis van Sint-Truiden vrijdagavond in mineur. De gemoederen tussen een groepje jongeren liepen hoog op waarna een jongen van Afghaanse afkomst een messteek in zijn bil kreeg. De daders sloegen op de vlucht en zijn nog steeds spoorloos. Getuigen reageren aangeslagen op de feiten: “Van waar de jongen gelopen kwam, kon de politie gewoon zien door het bloedspoor op de grond.”