BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Zutendaal een gerenoveerde sporthal? Komt er meer ruimte op de begraafplaats? En op welke externe locatie kan je straks je trouwbelofte uitspreken?

ZutendaalDe bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteerden 5 beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Zutendaal, een gemeente die een zichtbare locatie voor haar erfgoed wil en haar meer dan 25 jaar oude sporthal moet renoveren tegen 2024.