Agenten krijgen veel lof op Facebook nadat ze achteruit gerolde auto terugduwen en briefje achterlaten

Twee inspecteurs van politiezone CARMA krijgen veel lof en positieve reacties op Facebook omdat ze in Zutendaal een auto terug in zijn parkeerplaats hebben geduwd, nadat de bestuurder was vergeten om de handrem op te zetten. “De politie helpt elke dag mensen, maar dat is niet altijd even zichtbaar”, zegt inspecteur Boonen.

“Beste, We hebben uw auto terug vooruit geduwd. U was uw handrem vergeten op te zetten. We hebben twee stenen achter uw achterbanden gelegd. Vergeet ze niet weg te nemen. Politie CARMA”, dat valt te lezen op het briefje waarvan een toevallige voorbijganger afgelopen weekend een foto plaatste op Facebook. Onder de post stroomden de positieve reacties binnen.

Via collega’s vernam inspecteur Boonen dat zijn briefje met zoveel lof werd onthaald op Facebook. “We kregen vrijdag een oproep over een voertuig dat fout stond geparkeerd. Ter plaatse aangekomen bleek het om een auto te gaan die uit zijn parkeerplaats was gerold, omdat de handrem niet op stond. Samen met mijn collega heb ik de wagen terug in de parkeerplaats geduwd. Met enkele stenen die we op straat vonden hebben we de wielen klem gezet, zodat de auto niet opnieuw zou wegrollen. Vervolgens hebben we de bestuurder met een briefje gewaarschuwd”, vertelt hij aan VRT NWS.

“Dat er zoveel positieve reacties komen op deze actie, is fijn, maar ook dubbel”, vervolgt hij. “Burgers helpen is immers onze voornaamste taak. We doen elke dag dingen die veel specialer zijn, maar gewoon minder zichtbaar. Niemand gaat bij de politie om burgers te beboeten. Wie agent of inspecteur wordt, wil zich vooral inzetten voor andere mensen. Eigenlijk was dit dus een doodgewone daad”, besluit de inspecteur.