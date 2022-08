19-jarige fietser overleden na verkeersongeval op Bilzerweg

Zutendaal Yogawande­ling op blote voeten worden vaste waarde bij Lieteberg

In de lente van 2022 lanceerde bezoekerscentrum Lieteberg samen met Karen Schonkeren van Yogami een yogawandeling op blote voeten. Dat is even de stress vergeten en je hoofd leegmaken op zaterdagochtend. Ondertussen zijn de wandelingen een groot succes én een vaste waarde in de kalender van Lieteberg en het Blotevoetenpad.

